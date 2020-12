DJ Festgenommener nach Todesfahrt in Trier ist 51-jähriger Deutscher

TRIER (AFP)--Der festgenommene Fahrer des Autos, mit dem am Dienstagnachmittag in der Fußgängerzone in der Trierer Innenstadt mehrere Menschen angefahren und mindestens zwei von ihnen getötet wurden, ist ein 51-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Bei seiner Festnahme habe er sich gewehrt, sagten die Ermittler vor Journalisten.

Es bestehe keine Gefahr mehr, dennoch bleibe die Innenstadt vorerst gesperrt, um Spuren zu sichern. Dies könne noch mehrere Stunden dauern. Die Ermittler kündigten noch für den Dienstag eine Pressekonferenz an.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach von einem "Bild des Grauens", das sich ihm in der Fußgängerzone geboten habe. Sämtliche Rettungskräfte aus der gesamten Region seien unterwegs.

Am Nachmittag war ein Auto in die Fußgängerzone gefahren, die Polizei bestätigte zwei Tote und mehrere Verletzte. Der Fahrer wurde festgenommen, das Auto beschlagnahmt.

