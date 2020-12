Was bedeutet Teslas Index-Aufstieg für den S&P 500?

Die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) verzeichnete im laufenden Jahr eine spektakuläre Kurs-Rallye. Die Notierungen haben sich seit Jahresanfang zeitweise mehr als versechsfacht, womit sich der Börsenwert des E-Auto-Pioniers auf inzwischen rund 538 Mrd. US-Dollar beläuft.

Index-Aufnahme am 21. Dezember

Befeuert wurden die Papiere des wertvollsten Autobauers der Welt zuletzt durch die Nachricht, dass Tesla mit dem Handelsbeginn am 21. Dezember in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen wird. Anleger hatten mit diesem Ritterschlag bereits seit Juli gerechnet, als Tesla das vierte Quartal in Folge Gewinne vermeldete, was ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme in das US-Börsenbarometer ist. Im Oktober lieferte Tesla dann erneut überraschend starke Ergebnisse. Das fünfte aufeinanderfolgende Vierteljahr mit schwarzen Zahlen dürfte am Ende den Weg in den S&P 500 geebnet haben.

Neues Schwergewicht im S&P 500

Nun gab der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices die konkreten Rahmenbedingungen zur Tesla-Aufnahme bekannt. Geplant ist, dass Tesla am 21. Dezember mit dem gesamten Börsenwert aller im Streubesitz gehandelten Aktien in den S&P 500 einfließen wird. Im Vorfeld war dies noch nicht klar, da es zwischen dem Indexbetreiber und Börsenexperten Diskussionen darüber gab, ob die hohe Marktkapitalisierung von Tesla für den S&P 500 eher nachteilig oder eher vorteilhaft sein könnte und ob wegen der Börsengröße von Tesla die Listung gegebenenfalls in zwei Schritten erfolgen sollte.

Den vollständigen Artikel lesen ...