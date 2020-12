Forscher bevorzugten PVi, weil es "kontinuierlich, betreiberunabhängig und zuverlässiger" ist

Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute die Ergebnisse einer im Ain-Shams Journal of Anesthesiology veröffentlichten Studie bekannt, in der Dr. Diaaeldin Aboelnile und Kollegen der Ain-Shams-Universität in Kairo, Ägypten, zwei nicht-invasive Methoden zur Beurteilung der Flüssigkeitsreaktion bei mechanisch beatmeten Patienten, dIVC und Masimo PVi, verglichen haben. Es wurden beide Methoden als "wirksam" befunden, doch es wurde festgestellt, dass PVi vorteilhaft ist, weil es "kontinuierlich, bedienerunabhängig und zuverlässiger als dIVC"1 ist. PVi, der Pleth-Variabilitätsindex, ist ein Maß für die dynamischen Veränderungen des Perfusionsindex, die während des Atemzyklus auftreten.

Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vorhersage der Ansprechbarkeit vor der Flüssigkeitsgabe und der Nachteile invasiver und statischer Methoden zur Beurteilung der Reaktionsfähigkeit versuchten die Forscher, die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des PVi der nichtinvasiv, dynamisch und kontinuierlich ist und mit einem Pulsoxymeter-Sensor gemessen werden kann durch Vergleich mit einer anderen nichtinvasiven, aber nicht kontinuierlichen, statischen Methode, der Ultraschallberechnung des Dehnungsindex der unteren Hohlvene (dIVC), zu beurteilen. Der dIVC stellt den Prozentsatz der Variation des Durchmessers der unteren Hohlvene während der Inspiration gegenüber der Exhalation dar. Zu diesem Zweck überwachten sie 88 erwachsene, sedierte, mechanisch beatmete, intubierte chirurgische Patienten sowohl mit PVi als auch mit dIVC. Die Patienten wurden mithilfe des Passive-Leg-Raise-Test (PLR) als Fluid-Responder (48) oder Non-Responder (40) klassifiziert; Patienten, deren Herzindex (Cardiac Index, CI) um 15 oder mehr anstieg, wurden als Responder eingestuft. PVi wurde mit einem Fingerspitzen-Sensor und einem Masimo-Radical-7-Puls-CO-Oximeter überwacht; dIVC wurde mit einer Mindray-M5-Ultraschallsonde gemessen. Um ihre Leistung im Vergleich zu einer invasiven Methode zu beurteilen, haben die Forscher auch den zentralen Venendruck (Central Venous Pressure, CVP) gemessen.

Die Forscher berechneten die folgenden Ergebnisse für die drei Parameter:

Parameter CVP PVi dIVC Schwellenwert 5 mmHg 14 19,42% Sensibilität 70,83 93,75 79,17 Spezifität 47,5 87,5 80 Bereich unter der Kurve (95 Konfidenzintervall) 0,612 (0,502-0,714) 0,955 (0,889-0,988) 0,886 (0,801-0,944) P-Wert 0,0648 ("nicht signifikant") 0,0001 ("sehr signifikant") 0,0001 ("sehr signifikant")

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kamen die Forscher zu dem Schluss: "Die Ergebnisse unserer Studie zeigten, dass die nicht-invasive Beurteilung von PVi und dIVC gute Prädiktoren für das Flüssigkeitsmanagement und die Ansprechbarkeitsvorhersage mittels PLR-Technik bei mechanisch beatmeten Patienten auf der chirurgischen Intensivstation sind." Sie fuhren fort: "PVi und dIVC können bei der Beurteilung der Flüssigkeitsreaktion von intubierten, beatmeten, sedierten Patienten mit Sinusrhythmus auf der Intensivstation eingesetzt werden, und beide Methoden sind nichtinvasiv und können am Krankenbett durchgeführt werden, aber PVi hat den Vorteil, dass es kontinuierlich, bedienerunabhängig und zuverlässiger ist als dIVC."

Masimo (Nasdaq: MASI) ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das ein breites Angebot branchenführender Monitoring-Technologien entwickelt und produziert, u. a. für innovative Messungen, Sensoren, Patientenüberwachungsgeräte und Lösungen für Automatisierung und Konnektivität. Unser Auftrag ist es, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken. Die Pulsoximetrie SET Measure-through Motion and Low Perfusion von Masimo wurde 1995 erstmal vorgestellt, und in über 100 unabhängigen, objektiven Studien zeigte sich, dass sie andere Pulsoximetrietechnologien übertrifft.2 Masimo SET unterstützt zudem Klinikärzte erwiesenermaßen bei der Reduzierung schwerer Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen,3 bei der Verbesserung von Untersuchungen auf CCHD bei Neugeborenen4 und bei Verwendung für das kontinuierliche Monitoring mit Masimo Patient SafetyNet auf postoperativen Stationen bei der Reduzierung der Aktivierung von Notfallteams, der Transfers auf Intensivstationen sowie der Senkung von Kosten.5-8 Masimo SET wird schätzungsweise bei mehr als 200 Millionen Patienten in führenden Kliniken und im sonstigen Pflegebereich weltweit genutzt9 und ist die primäre Pulsoximetrie in neun der zehn führenden Kliniken, die in der Best Hospitals Honor Roll 2020-21 des U.S. News and World Report genannt sind.10 Masimo verfeinert SET weiterhin und hat 2018 bekannt gegeben, dass sich die SpO2-Genauigkeit bei RD-SET-Sensoren bei Bewegung deutlich verbessert hat. Kliniker können sich so noch sicherer sein, dass die SpO2-Werte, auf die sie sich verlassen, den physiologischen Zustand eines Patienten genau wiedergeben. Im Jahr 2005 stellte Masimo die Puls-CO-Oximetrie-Technologie rainbow vor. Damit wurde ein nicht invasives, kontinuierliches Monitoring der Blutbestandteile ermöglicht, wofür bisher invasive Eingriffe nötig waren: Hämoglobinanteil (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC), Carboxihämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet), Plethysmografie-Variabilitätsindex (Pleth Variability Index, PVi), RPVi (rainbow PVi) und Sauerstoff-Reserve-Index (ORi). Im Jahr 2013 hat Masimo die Plattform Root für Patientenüberwachung und Konnektivität vorgestellt. Sie wurde von Anfang an so entwickelt, dass sie so flexibel und erweiterbar wie möglich ist, damit weitere Monitoringtechnologien von Masimo und von weiteren Anbietern hinzugefügt werden können. Zu den wichtigen Masimo-Ergänzungen zählen die Gehirnfunktionsüberwachung Next Generation SedLine, die Regionaloximetrie O3 und ISA-Kapnografie mit NomoLine-Entnahmeleitungen. Zu der Masimo-Familie von Puls-CO-Oximetern für kontinuierliches oder stichprobenweises Monitoring zählen Geräte, die für die Verwendung in verschiedensten klinischen und nicht klinischen Szenarien entwickelt wurden, wie z. B. kabellose, tragbare Technologien wie Radius-7 und Radius PPG, portable Geräte wie das Rad-67, Fingerspitzen-Pulsoximeter wie das MightySat Rx sowie Geräte wie das Rad-97, die für den Gebrauch im Krankenhaus oder zu Hause verfügbar sind. Im Zentrum der Lösungen von Masimo zur Automatisierung und Konnektivität in Kliniken steht die Plattform Masimo Hospital Automation, und sie umfassen Iris Gateway, Patient SafetyNet, Replica, Halo ION, UniView, UniView: 60 und Masimo SafetyNet. Weitere Informationen über Masimo und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.masimo.com. Die zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

