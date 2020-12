DJ Arbor Metals meldet positive Resultate aus dem laufenden Explorationsprogramm

DGAP-Media / 2020-12-01 / 17:02 *Arbor Metals meldet positive Resultate aus dem laufenden Explorationsprogramm* _Geht es jetzt ganz schnell? Arbor Metals mit charttechnischem Ausbruch und Top-Unternehmensmeldung! Positive Resultate aus dem laufenden Explorationsprogramm werden veröffentlicht! _ Die Aktie des kanadischen Goldexplorationsunternehmens *Arbor Metals (ISIN: CA03880B1040; WKN: A2PX21)* hat in den zurückliegenden Tagen endlich den Durchbruch über den sehr zähen Kreuzwiderstand bei 1,20 Euro vollziehen können und notiert momentan deutlich über 1,30 Euro. Fällt jetzt auch noch die Barriere um 1,50 Euro, wird unmittelbar massives Ausbruchspotential bis über 2 Euro aktiviert. Gründe hierfür liegen auf der Hand, denn neben den frischen charttechnischen Kaufsignalen gibt es auch exzellente fundamentale Argumente für einen Einstieg. Kürzlich hat die Unternehmensführung mitgeteilt, daß die Ergebnisse des vor kurzem abgeschlossenen 55 Linienkilometer umfassenden Bodenprobeentnahme-Programms nun vorliegen, das auf dem 250 Quadratkilometer großen Goldprojekt Rakounga in Burkina Faso, Westafrika, durchgeführt wurde. Die geochemische Untersuchung wurde durchgeführt, um den offenen Raum auf der Liegenschaft zwischen der Konzessionsgrenze im Norden und einem früheren Bodenprobennahme-Raster im Südwesten aufzufüllen. Insgesamt wurden 778 Proben von Standorten im Abstand von 50 Metern entlang von Linien entnommen, die 200 Meter voneinander entfernt waren. Die Proben wurden in einer Tiefe von 50 Zentimetern unter der Oberfläche entnommen_._ *Die Resultate sind äußerst positiv und erweitern den bekannten Goldtrend bei Rakounga. * Nordöstlich entlang dieses Trends befindet sich eine bedeutende Goldmineralisierung. Der extrem südwestliche Teil dieses Trends lieferte bereits positive Bohrergebnisse. Dies ist ein gutes Vorzeichen für die Pläne von Arbor. Das versierte Managementteam beabsichtigt nun, die bekannte Mineralisierung entlang des Trends durch mehrere Bohrprogramme zu vergrößern. Je größer der Footprint, desto größer das Potenzial. Die Proben wurden in 3 Millimeter dicken Kunststoffbeuteln mit einer Identifizierungsmarke gesammelt und zur Goldanalyse an Actlabs Ouagadougou verschickt. Die Goldergebnisse der Untersuchung skizzieren eine 2800 Meter lange Gold-in-Boden-Anomalie, die in südwestlicher bis nordöstlicher Richtung verläuft. Die Goldanomalie erstreckt sich über eine Breite von 400 Metern entlang ihres Streichens und korreliert gut mit dem dominierenden geochemischen Gold-Boden-Trend, der 2018 auf der Liegenschaft identifiziert wurde. Das Unternehmen wird nun die neuen mit den bestehenden Daten zusammenführen, um vorrangige Bohrziele für die Explorationskampagnen im Jahr 2021 zu planen. Weitere Informationen zu den Explorationsplänen für 2021 sowie zum Umfang und Ort der Arbeiten werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Das Rakounga-Goldprojekt besteht aus einem Explorationsareal von 250 Quadratkilometern entlang des Goren Greenstone Belt im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, einen hundertprozentigen Anteil an dem Projekt von Nexus zu erwerben. Arbor Metals hat die Kontrolle über die im Rahmen des Projekts durchgeführten Operationen und wird versuchen, die früher durchgeführten historischen Bohr- und Vermessungsarbeiten in ihrer Dimension zu erweitern. Rakounga enthält mehrere aktive Orpaillages (Artisinal Mining-Gebiete), nämlich Koaltenga, Gounga und Porphyry, die bestätigen, dass eine weit verbreitete Goldmineralisierung vorliegt. Für Anleger stellt dieser Junior-Explorer im Early Stage Stadium so etwas wie die Aussicht auf exorbitante Renditeträume dar. *Jetzt scheint der Moment gekommen, in dem weiteres Ausbruchspotential freigesetzt werden könnte.* Burkina Faso ist das neue "Elefantenland" des Goldes und bietet allen Interessierten ein stabiles politisches Umfeld. Die Regierung steht neuerdings der Bergbauindustrie und ausländischen Investitionen betont freundlich gegenüber. Deshalb konnte Burkina Faso in den letzten Jahren zum am schnellsten wachsenden Goldproduzenten Afrikas avancieren und ist bereits der viertgrößte Goldförderer dieses Kontinents. In den vergangenen sechs Jahren wurden acht neue Minen in Betrieb genommen. Das Land weist hervorragendes geologisches Potenzial auf. Die Grünsteingürtel, die alle großen Lagerstätten in Ghana und der Elfenbeinküste beherbergen, verlaufen in Richtung Norden nach Burkina Faso weiter. Burkina Faso wird erst seit weniger als 15 Jahren modernen Mineralexplorationen unterzogen, weshalb es im Vergleich zu den Nachbarländern Ghana und Mali, die erstklassige Goldminen in denselben Gürteln des Birimian-Gesteins beherbergen, kaum erkundet wurde. Dies demonstriert trefflich das exzellente Upside-Potential, das sich Investoren mit dem Kauf von Anteilsscheinen an diesem Unternehmen sichern, denn Arbor Metals Schlüsselprojekt liegt wie gesagt genau in diesem Grünsteingürtel. Wer jetzt realisiert hat, dass diese Aktie gerade eine Goldgrube sein kann, weil das Explorationsgebiet noch weitestgehend unentwickelt, aber äußerst aussichtsreich ist und der Gold-Explorer dort nicht umsonst eine lukrative Akquisition getätigt hat, der dürfte gerade noch erstklassige Chancen auf höchste Rendite haben. Zwar wird die Aktie, da sind wir uns eigentlich sicher, auch in den nächsten Monaten ein exzellenter Outperformer sein, aber wer verzichtet schon gerne freiwillig auf die ersten, fulminanten Multiplikationen? Außerdem hat das Management bereits weiterreichende Explorationsaktivitäten angekündigt. Der damit verbundene positive Newsflow sollte für weiter steigende Kurse sorgen. Oder anders formuliert: Die Wahrscheinlichkeit, dass Arbor Metals auf einer wahren Goldgrube sitzen könnte, ist sehr hoch. Natürlich gibt es bei solch spekulativen Projekten auch immer ein gewisses Restrisiko, aber die Indikatoren aus früheren geochemischen Analysen sprechen eigentlich für sich und wurden bereits durch weitere profunde Explorationsmaßnahmen verifiziert. *Empfehlung* Wer schon einmal mit Aktien gehandelt hat weiß, wie wichtig das Timing sein kann. Denn wer richtig timt, kann mit einem Schlag horrende Renditesummen erwirtschaften. Dabei sind mitunter schnelle Entscheidungen und Reaktionen gefragt. Ein wahres "Boomland" deshalb, weil es sich zum einen um ein noch weitestgehend unentwickeltes Areal handelt und zum anderen, weil mehrere Explorations-untersuchungen die Region als wahre Goldgrube ausgewiesen haben. Die potentielle Werthaltigkeit der Ressource ist also bereits nachgewiesen. Wer jetzt die Zeichen der Zeit erkannt hat und in Arbor Metals Corp. investiert, hat die Chance vom ersten Explorationsschritt bis zum Gang in die Produktion (oder einer Übernahme) die ganze Wertschöpfungspalette profitabel durchlaufen zu können. Das hier horrende Renditesummen golden glänzen, muss wohl nicht noch näher ausgeführt werden. *Wo sonst auf der Welt können Anleger noch Goldexplorationen von Anfang an begleiten?* Außerdem hat das Management bereits weitreichende Explorationsaktivitäten angekündigt. Der damit verbundene positive Newsflow sollte für weiter steigende Kurse sorgen. Oder anders formuliert: Die Wahrscheinlichkeit, dass Arbor Metals auf einer wahren Goldgrube sitzen könnte, ist sehr hoch. Natürlich gibt es bei solch spekulativen Projekten auch immer ein gewisses Restrisiko, aber die Indikatoren aus früheren geochemischen Analysen sprechen eigentlich für sich und wurden bereits durch weitere profunde Explorationsmaßnahmen verifiziert. Deshalb empfehlen wir: Nehmen Sie einige Positionen in Ihr Depot auf und setzen Sie auf das Gold der Arbor Metals Corp. *Über das Unternehmen* *Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040; WKN: A2PX21) *ist ein aufstrebender Goldexplorer aus Kanada. Das Unternehmen sichert sich gerade, neben der Vergrößerung seiner Assets, strategisch wichtige Standorte und aussichtsreiche Möglichkeiten in Burkino Faso, dem neuen "Elefantenland" des Goldes. Um die vielen Vorteile des aktuell immer weiter steigenden Goldpreises voll ausschöpfen zu können, bietet der Explorer seinen Anlegern und Investoren gerade die besten Anlagemöglichkeiten. Denn Arbor Metals Corp. hat unlängst die Gesellschaft *Kruger Gold Corp. *zu einhundert Prozent *übernommen *und sich damit eine 75 prozentige Kaufoption auf eines der *hoffnungsvollsten Edelmetall-Liegenschaften unserer Zeit* gesichert: *Das Rakounga-Projekt in Burkina Faso.* Die Rakounga-Region liegt im legendären Greenstone Belt von Burkina Faso,

