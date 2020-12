(shareribs.com) New York 01.12.2020 - Kanada hat mit der Legalisierung von Cannabis einen großen Schritt gemacht, der in nur wenigen Ländern bislang umgesetzt wurde. Das Land hat sich damit aber auch mit den Vereinten Nationen angelegt. Dort sollen nun neue Einschätzungen vorgenommen werden. In dieser Woche wird ein Ausschuss der Vereinten Nationen über eine Reihe von Empfehlungen der WHO hinsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...