DJ PTA-News: GxP German Properties AG: Abschluss eines Vertrages über den Verkauf einer Immobilie in Frankfurt am Main unterzeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta043/01.12.2020/17:46) - Eine Tochtergesellschaft der GxP German Properties AG hat heute einen Vertrag über den Verkauf einer Immobilie in Frankfurt am Main zu einem Preis in Höhe von 8,65 Mio. Euro abgeschlossen. Der Mittelzufluss aus dem Verkauf soll weitestgehend zur Rückführung von mit dem Objekt zusammenhängenden Finanzschulden verwendet werden. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2021 gerechnet.

Über die GxP German Properties AG

Die GxP German Properties AG mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+" und "Value add" in Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige Mieterträge zu sichern.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu erreichen.

