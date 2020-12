Die US-Indizes können heute deutlich zulegen. Der Grund ist die Ankündigung des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell zur Fortsetzung der lockeren Geldpolitik in der Coronakrise. Die Fed werde alle ihre Instrumente nutzen, bist die Gefahr vorbei sei, sagte Powell vor einem Ausschuss des Senats am Dienstag. Die Unterstützung werde "sehr stark" bleiben. Die Fed hatte in der Krise den Leitzins auf eine historisch niedrige Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gesetzt. Zudem unterstützt sie die Wirtschaft ...

