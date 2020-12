Heute konnte der Deutsche Aktienindex seine Gewinne über den Tag zur Abwechslung mal halten und mit in den Handelsschluss nehmen. Impfstoff-Hoffnungen, starke Wirtschaftsdaten aus China und die Hoffnung darauf, dass die zweite Infektionswelle in Deutschland mit dem Lockdown gebrochen werden konnte, sorgten heute für noch ein bisschen mehr Optimismus in einem eh schon gut gelaunten Markt. Eine Jahresendrally und damit auch das Allzeithoch sind heute in greifbare Nähe gerückt. Aus technischer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...