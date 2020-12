Ballard Power konnte in den letzten Tagen durch die Ausgabe neuer Aktien eine massive Kapitalerhöhung von 402,5 Millionen US-Dollar erreichen. Indes kämpft die Aktie noch immer mit dem Widerstandsbereich um 21,6 US-Dollar. Ballard Power-Aktie: Performance In den letzten zwölf Monaten ist der Aktienkurs von Ballard Power um 187,5% gestiegen (Halbjahresperformance: 82,0%). Allein in den zurückliegenden vier Wochen ging es für die Kanadier um mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...