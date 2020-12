Qualcomm verlässt sein Namensschema und bezeichnet das nächste Flaggschiff-SoC als Snapdragon 888. Das ist wieder einmal schneller und das betrifft in diesem Fall auch die 5G-Anbindung und die Bildverarbeitung. Qualcomm hat heute den Snapdragon 888 als Nachfolger des 865 Plus vorgestellt. Das neue SoC (System-on-a-Chip) werden wir im kommenden Jahr in den meisten Premium-Smartphones der Android-Liga sehen, die im ersten Halbjahr erscheinen. Danach dürfte es mit dem 888 Plus wieder eine leicht übertaktete Version des Top-SoC geben, die dann die vor Weihnachten erscheinenden Android-Flaggschiffe ...

