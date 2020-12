DJ EZB/Lagarde: Für weiter sehr attraktive Finanzierungsbedingungen sorgen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit der für nächste Woche angekündigten Rekalibrierung ihrer Geldpolitik dafür sorgen, dass die Finanzierungsbedingungen sehr günstig bleiben. In einer Veranstaltung des Atlantic Council sagte Lagarde aber auch, dass die Fiskalpolitik derzeit mehr leisten könne als die Geldpolitik.

"Wir werden einige der Instrumente, die wir benutzt haben, rekalibrieren, um dafür zu sorgen, dass sie weiterhin die wirtschaftliche Erholung unterstützen (...) und dass die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben und weiterhin durchweg die Fiskalpolitik unterstützen können", sagte Lagarde.

Sie fügte hinzu: "Wir sind in einer Situation, in der die Fiskalpolitik potenter ist und weiterhin die Nachfrage stimulieren muss und auf Ziele gerichtet sein muss." Nicht alle Sektoren seien gegenwärtig Risiken ausgesetzt - man unterstütze den Tourismussektor nicht genauso wie das verarbeitende Gewerbe und man unterstütze Jobs, die auf dem Spiel stünden nicht so wie man gut gesicherte Jobs unterstütze.

Laut Lagarde beginnt die zweite Corona-Welle in Europa zwar abzuebben, doch sei man noch nicht durch die Krise hindurch. "Wir müssen die Wirtschaft (...) weiter unterstützen, wie wir das bisher getan haben", sagte sie.

Der EZB-Rat berät am 9. und 10. Dezember über seine Geldpolitik. Analysten erwarten überwiegend eine Aufstockung und Verlängerung des Pandemiekaufprogramms PEPP und attraktivere Konditionen für die gezielten langfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs). Eine Zinssenkung wird nicht prognostiziert.

