The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.12.2020

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2020





ISIN Name

DE000A0D88T9 MAX21 AG

AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD

US60739U2042 MOBILELRON INC. DL-,0001

US6288771024 NCS MULTISTAGE HLD.DL-,01

US76973Q2049 ROADRUN.TRANSP.SYS DL-,01

US8883145075 TITAN PHARM.(DEL) DL-,001

