Ein voll funktionsfähiger Apple-I-Computer mit Originalzubehör und signiert von Steve Wozniak soll ab 10. Dezember versteigert werden. Er könnte bis zu 500.000 US-Dollar bringen. In den Jahren 1976 und 1977 bauten Steve Wozniak und Steve Jobs rund 200 Exemplare des von Wozniak entwickelten Heimcomputers Apple I und verkauften 175. Allein 50 davon hatte der kalifornische Computerhändler The Byte Shop geordert. Erst der Apple II wurde zu einem Welterfolg - er verkaufte sich über zwei Millionen Mal. Dass der Apple I so selten ist - nur noch rund 100 sollen erhalten sein -, ...

