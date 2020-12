Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 1 décembre/December 1st, 2020) - At its annual general and special meeting of shareholders held on November 4, 2020, the shareholders of Ayr Strategies Inc. approved the amendment and restatement of its articles (collectively, the "Amendment"), as further described in its management information circular dated September 30, 2020 (the "Circular"), in order to, among other things:

create and set the terms of two new share classes of Ayr, being the Restricted Voting Shares and the Limited Voting Shares, including applying coattail terms to such shares similar to those applicable to the existing Subordinate Voting Shares;





amend the terms of the existing Multiple Voting Shares and the existing Subordinate Voting Shares, including without limitation, by amending the requirements on who may hold Subordinate Voting Shares.

Ayr proposed this expanded share structure and the introduction of Restricted Voting Shares and Limited Voting Shares in order to seek to maintain its foreign private issuer (FPI) status and reduce compliance costs. Subject to certain specified exceptions, the Subordinate Voting Shares may only be held, beneficially owned or controlled by "Non-U.S. Persons" (as defined in the Circular), the Restricted Voting Shares may only be held, beneficially owned or controlled by "U.S. Persons" (as defined in the Circular), and the Limited Voting Shares may only be held, beneficially owned or controlled by U.S. Persons. The Subordinate Voting Shares, Restricted Voting Shares and Limited Voting Shares will each carry one vote per share, except that the holders of Limited Voting Shares shall not have any entitlement to vote in respect of the election for directors of Ayr's board.

Upon the effective date of the Amendment, scheduled for December 3, 2020, (i) subject to certain exceptions, the holders of all Subordinate Voting Shares held by Non-U.S. Persons will continue to hold Subordinate Voting Shares, (ii) subject to certain exceptions, the holders of all Subordinate Voting Shares if and when held by U.S. Persons will be automatically converted, without further act or formality, on a one-for-one basis into Restricted Voting Shares, and (iii) if, at any given time, the total number of Multiple Voting Shares, Subordinate Voting Shares, Restricted Voting Shares and Limited Voting Shares represents a number equal to or in excess of the FPI Threshold (as defined in the Circular), then the minimum number of Restricted Voting Shares required to stay within the threshold will be automatically converted, without further act or formality, on a pro-rata basis across all registered holders of Restricted Voting Shares, on a one-for-one basis, into Limited Voting Shares.

If, at any given time, the total number of Limited Voting Shares represents a number below the FPI Threshold, then the number of Limited Voting Shares will be automatically converted, without further act or formality, on a pro-rata basis across all registered holders of Limited Voting Shares, on a one-for-one basis, into Restricted Voting Shares, to the maximum extent possible such that the Limited Voting Shares would then represent a number of Multiple Voting Shares, Subordinate Voting Shares, Restricted Voting Shares and Limited Voting Shares that is one share less than the FPI Threshold. If, at any given time, the Restricted Voting Shares or the Limited Voting Shares are held, beneficially owned or controlled by Non-U.S. Persons, they will be automatically converted, without further act or formality, on a one-for-one basis into Subordinate Voting Shares.

The Subordinate Voting Shares, Restricted Voting Shares and Limited Voting Shares will be listed and trade on the Canadian Securities Exchange under the single ticker "AYR.A". These shares will bear the CUSIP/ ISIN number 00249N209/CA00249N2095 and will be designated for purposes of trading under the single designation of "Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares" of AYR.

Please refer to Ayr's Circular and amended articles for a detailed description of the above summary.

The New Shares of Ayr Strategies will be listed on the Exchange effective at the market opening Thursday, December 3, 2020.

Lors de leur assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 3 decembre 2020, les actionnaires d'Ayr Strategies Inc. ont approuvé la modification et le retraitement de ses statuts (collectivement, la «modification»), comme décrit plus en détail dans sa circulaire d'information de la direction datée de septembre 30, 2020 (la «circulaire»), afin, entre autres:

créer et définir les conditions de deux nouvelles catégories d'actions d'Ayr, soit les actions à droit de vote restreint et les actions à droit de vote limité, y compris l'application de conditions communes à ces actions similaires à celles applicables aux actions à droit de vote subalterne existantes;





modifier les modalités des actions à vote multiple existantes et des actions à vote subalterne existantes, y compris, sans s'y limiter, en modifiant les exigences relatives à qui peut détenir des actions à vote subalterne.

Ayr a proposé cette structure d'actions élargie et l'introduction d'actions à droit de vote restreint et d'actions à droit de vote limité afin de chercher à maintenir son statut d'émetteur privé étranger (FPI) et de réduire les coûts de conformité. Sous réserve de certaines exceptions spécifiées, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être détenues, détenues en propriété véritable ou contrôlées que par des «non-américains. Personnes »(telles que définies dans la circulaire), les actions à droit de vote restreint ne peuvent être détenues, détenues en propriété véritable ou contrôlées que par« U.S. Personnes »(telles que définies dans la circulaire) et les actions à droit de vote limité ne peuvent être détenues, détenues en propriété véritable ou contrôlées que par des personnes américaines. Les actions à droit de vote subalterne, les actions à droit de vote restreint et les actions à droit de vote limité comporteront chacune une voix par action, sauf que les porteurs d'actions à droit de vote limité n'auront aucun droit de vote à l'égard de l'élection des administrateurs du conseil d'Ayr.

À la date d'entrée en vigueur de la modification, prévue pour le 3 décembre 2020, (i) sous réserve de certaines exceptions, les porteurs de toutes les actions à droit de vote subalterne détenues par des non-américains. Les personnes continueront de détenir des actions à droit de vote subalterne, (ii) sous réserve de certaines exceptions, les porteurs de toutes les actions à droit de vote subalterne si et lorsqu'elles sont détenues par des ressortissants américains seront automatiquement convertis, sans autre acte ni formalité, sur une base de un pour un. en actions à droit de vote restreint, et (iii) si, à un moment donné, le nombre total d'actions à vote multiple, d'actions à droit de vote subalterne, d'actions à droit de vote restreint et d'actions à droit de vote limité représente un nombre égal ou supérieur au seuil de FPI (tel que défini dans la circulaire), alors le nombre minimum d'actions à droit de vote restreint requis pour rester à l'intérieur du seuil sera automatiquement converti, sans autre acte ni formalité, au prorata pour tous les porteurs inscrits d'actions à droit de vote restreint, à raison de un pour -une base, en actions à droit de vote limité.

Si, à un moment donné, le nombre total d'actions à droit de vote limité représente un nombre inférieur au seuil FPI, alors le nombre d'actions à droit de vote limité sera automatiquement converti, sans autre acte ni formalité, au prorata pour tous les porteurs inscrits. d'actions à droit de vote limité, à raison de une pour une, en actions à droit de vote restreint, dans la mesure du possible, de sorte que les actions à droit de vote limité représenteraient alors un nombre d'actions à vote multiple, d'actions à droit de vote subalterne, d'actions à droit de vote restreint et à droit de vote limité Partages inférieurs d'une part au seuil FPI. Si, à un moment donné, les actions à droit de vote restreint ou les actions à droit de vote limité sont détenues, en propriété véritable ou

contrôlée par des non-américains. Personnes, elles seront automatiquement converties, sans autre acte ni formalité, à raison de une pour une en actions à droit de vote subalterne.

Les actions à droit de vote subalterne, les actions à droit de vote restreint et les actions à droit de vote limité seront inscrites et négociées à la Bourse des valeurs canadiennes sous le symbole unique «AYR.A». Ces actions porteront le numéro CUSIP / ISIN 00249N209 / CA00249N2095 et seront désignées aux fins de négociation sous la désignation unique «d'actions à droit de vote subalterne, restreint et limité» d'AYR.

Veuillez consulter la circulaire d'Ayr et les articles modifiés pour une description détaillée du résumé ci-dessus.

Les Nouvelles Actions d'Ayr Strategies seront cotées à la Bourse à compter de l'ouverture du marché le Jeudi 3 décembre 2020.

Security Name/Nom de sécurité: Ayr Strategies Inc. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares, Restricted Voting Shares and Limited Voting Shares/ Actions à droit de vote subalterne, actions à droit de vote restreint et actions à droit de vote limité Symbol(s)/Symbole(s): AYR.A NEW/Nouveau CUSIP: 00249N209 NEW/Nouveau ISIN: CA00249N2095 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 00249N100/CA00249N1006 Trading Date/Date de negociation: le 3 december/December 2020

