Die Vier-Tage-Woche wird weltweit diskutiert. Unilever testet das Konzept jetzt in Neuseeland. Im Dezember 2021 sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Viel diskutiert, jetzt endlich ausprobiert: Das niederländisch-britische Unternehmen Unilever will die Vier-Tage-Woche in Neuseeland testen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, werden ab der kommender Woche alle 81 Mitarbeiter des Inselstaates nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten. Ein Muss ist das jedoch nicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können frei entscheiden, ob ...

