In der Corona-Krise steigt die (Kurs-) Fantasie der Impfstoff-Hersteller anscheinend so stark, wie sich die Hilflosigkeit unter den Public Health - Verantwortlichen ausbreitet.Viele Studien laufen, und das deutsche Biotechnologieunternehmen Curevac ist auch dabei. Verlustausweitung im letzten Quartal? Spielt kaum eine Rolle, denn jeder weiß: Forschung kostet viel Geld. Der Konzern teilte mit, dass er sich bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs auf gutem Weg befindet. Die entsprechende Studie werde kurzfristig starten.Gleichwohl sehen viele Analysten die Konkurrenten Biontech und Moderna im Vorteil. Denn Biontech hat inzwischen auch für die EU die Zulassung seines Impfstoffes beantragt. Und auch Moderna hat den Antrag auf Zulassung seines Impfstoffes in der EU und in den USA eingereicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...