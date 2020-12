Tesla gehört fraglos zu größten Erfolgs-Storys an der Börse in diesem Jahr. Allein seit Jahresanfang hat das Papier des Elektrobauers rund 800 Prozent zugelegt. Dabei spricht das starke Momentum der Aktie für die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Doch ausgerechnet CEO Elon Musk zeigt sich nun als Spielverderber.Laut dem Nachrichtenportal CNBC hat Musk in einer internen E-Mail an seine Mitarbeiter vor einem Crash der Tesla-Aktie gewarnt, falls diese die Ausgaben nicht im Griff haben sollten. Wörtlich ...

