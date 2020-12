Die von Facebook ins Leben gerufene Digitalwährung Libra hat einen neuen Namen: Diem. Damit will sich die hinter dem Projekt stehende Gesellschaft als unabhängiger von Facebook zeigen. Seit Facebook im Frühsommer 2019 seine geplante Kryptowährung offiziell vorgestellt hatte, hagelte es Kritik. Die drohenden Probleme mit Regulierungsbehörden und der Politik, speziell in Europa, verschreckten schnell die ersten Partner. Zwischendurch war das Projekt schon als gescheitert erklärt worden. Erst vor wenigen Tagen hieß es, dass Libra in abgespeckter Form im Januar 2021 starten solle...

