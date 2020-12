George Soros ist schon seit Jahren bei Palantir engagiert. Doch inzwischen bereut die Börsenlegende dieses Investment und will sämtliche Aktien der umstrittenen Datenanalysefirma abstoßen.? George Soros ist an Palantir beteiligt? Geschäftspraktiken in der Kritik? Investment soll beendet werdenDie Beteiligungsgesellschaft Soros Fund Management (SFM) hat der US-Börsenaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass sie eine Beteiligung an Palantir hält. Wie aus dem 13F-Formular, das jeder Investor ...

