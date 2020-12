~ Lineage baut seine wachsende Präsenz in Europa mit der Übernahme von Pago, Polens größtem Kühlhaus- und Logistikanbieter, weiter aus ~

Lineage Logistics Holdings, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Anbieter temperaturgesteuerter industrieller REIT- und Logistiklösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Pago Sp. z o.o. ("Pago"), einen führenden Lager-, Distributions- und Transportlogistikanbieter in Polen, von dessen derzeitigen Eigentümern, einschließlich der Tönnies International Holding GmbH ("Tönnies"), übernommen hat. Die strategische Übernahme markiert den Eintritt des Unternehmens in den polnischen Markt und fügt dem globalen Netzwerk temperaturgesteuerter Anlagen von Lineage sechs herausragende Assets hinzu. Lineage wurde von Bay Grove Capital, LLC ("Bay Grove") gegründet und wird weiterhin von diesem Unternehmen gemanagt, einer bedeutenden Investmentfirma, die sich der Partnerschaft mit starken Management-Teams zum Aufbau langfristiger Plattform-Investitionen verschrieben hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktionen wurden nicht veröffentlicht.

"Wir freuen uns über den Einstieg in Polen mit der Übernahme von Pago. Pago ist bekannt für seine engagierten Teammitglieder, das modernste Netzwerk in seinem Markt und eine unternehmerische Kultur mit Wurzeln als Familienunternehmen genau wie so viele der Organisationen, die wir als Teil unserer "One Lineage"-Familie aufgenommen haben", sagte Mike McClendon, Präsident für International Operations EVP für Network Optimization bei Lineage. "Die Übernahme erweitert außerdem die Präsenz von Lineage in einem für unsere Kunden immer wichtiger werdenden Markt und in einer Region, in der wir Möglichkeiten zur Kapazitätserweiterung und zur Implementierung neuer, innovativer Kundenlösungen sehen."

Das vereinte Unternehmen wird über eine temperaturgeregelte Kapazität von über 1,9 Milliarden Kubikfuß in mehr als 330 Anlagen in 15 Ländern verfügen, mit einer globalen Präsenz, die sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland erstreckt.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem derzeitigen Führungsteam von Pago, das die Organisation seit 2006 auf der Grundlage eines Ethos von Zuverlässigkeit, Qualität und Engagement für den Kunden leitet und sie zum größten und modernsten Kühlhausunternehmen in Polen ausbaut", sagte Adam Forste, Co-Executive Chairman bei Lineage und Mitbegründer und Managing Partner von Bay Grove. "Die Pago-Führungskräfte Adam, Patryk und Maciej Gosciniak werden das Geschäft weiterführen und Lineage helfen, das weitere Wachstum in dieser wichtigen und strategischen Region voranzutreiben. Wir möchten Tönnies für ihre Bemühungen zur Unterstützung dieser Transaktion danken."

"Wir könnten nicht glücklicher sein, der Lineage Familie beizutreten", sagte Patryk Gosciniak, stellvertretender Vorsitzender von Pago. "Lineage ist weltweit bekannt für sein unübertroffenes internationales Anlagennetzwerk, sein solides Angebot an Lieferkettenlösungen sowie für seine umfangreichen Technologie- und Automatisierungsressourcen. Wir fühlen uns geehrt, dass sie unser Talent und unsere Expertise im polnischen Markt erkannt haben und werden nun das Pago-Team als Teil von Lineage in ein vielversprechendes neues Kapitel führen. Im Namen der Geschäftsleitung möchte ich unserem gesamten Team für die harte Arbeit danken, die es geleistet hat, um Pago zu dem zu machen, was es heute ist. Dank dieser Anstrengungen und des Engagements für unser Unternehmen haben wir diesen Meilenstein erreicht."

Über Lineage Logistics

Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Logistiklösungen. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. Lineage vergrößerte sein Kubikfuß-Eigentum seit 2008 um jährlich 60 auf inzwischen 1,9 Mrd. Kubikfuß. Somit ist das Unternehmen das derzeit größte globale, temperaturgesteuerte gewerbliche REIT. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als das führende Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. (www.lineagelogistics.com)

Über Pago Sp. z o.o.

Pago ist der bekannteste Logistikdienstleister für Tiefkühlprodukte in Polen. Das Unternehmen führt erfolgreich Projekte durch, bei denen Lager- und Distributionslogistik miteinander vereint werden und erfüllt damit die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden, darunter die größten polnischen Hersteller von Tiefkühlkost, internationale Konzerne und Einzelhandelsketten, die höchste Ansprüche an Service, Ethik und Sicherheit stellen. Pago betreibt ein Netz von modernen Tiefkühl-Logistikzentren, die nach den höchsten Bau- und Ausstattungsstandards errichtet wurden und deren gesamte Lagerkapazität 190.000 Palettenplätze übersteigt. Eine der Anlagen befindet sich im Ostseehafen Gdansk, direkt am Tiefwasser-Containerterminal. Damit ist Pago ein wichtiges Glied in der Lieferkette im weltweiten Tiefkühlkosthandel. (www.pago.net.pl)

Über Bay Grove

Bay Grove ist eine Gesellschaft für vorrangige Investitionen, die auf Partnerschaften mit starken Führungsteams für Investitionen und den Aufbau langfristiger Plattforminvestitionen spezialisiert ist. Seit 2008 hat Bay Grove Lineage Logistics über Übernahmen und Investitionen aufgebaut, die in Zusammenarbeit mit Unternehmern, Kunden und Mitarbeitern durchgeführt wurden. Die Firma verfügt über umfassende Erfahrung in der Lager- und Logistikbranche und möchte auch Investitionen in anderen attraktiven Sektoren vornehmen. Bay Grove hat seinen Sitz in San Francisco. (www.bay-grove.com)

