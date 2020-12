Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) freut sich, die Ernennung von Ramin Heydarpour zum neuen unabhängigen Mitglied seines Board of Directors bekanntzugeben. Heydarpour kam im Oktober 2020 in beratender Funktion zu dem Unternehmen. Michael Robinson wurde im September 2020 zum Chief Operating Officer von Ynvisible ernannt und scheidet aus dem Board of Directors des Unternehmens aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201201006301/de/

Ynvisible Interactive Inc. is pleased to announce the appointment of Ramin Heydarpour as a new independent member of its Board of Directors, stepping into this role after joining Ynvisible as an Advisor in October 2020. (Photo: Business Wire)

"Es ist uns eine Ehre, Ramin Heydarpour im Board of Directors von Ynvisible begrüßen zu dürfen. Mit seiner über 30-jährigen Erfahrung in der Umsetzung bahnbrechender flexibler Technologien in umfangreiche Geschäftsmöglichkeiten und seinen erfolgskritischen Erkenntnissen, die zur Einführung von Innovationen in großem Umfang notwendig sind, bringt er wertvolles Wissen zur Lenkung unseres Geschäftsbetriebs und unserer strategischen Entscheidungsfindung mit. Diese Perspektive ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir kurzfristige Wachstumsziele ins Auge fassen, insbesondere im Bereich Smart Labels, und unser Umsatzwachstum ankurbeln wollen", erklärte Jani-Mikael Kuusisto, CEO von Ynvisible. "Wir sind ebenso gespannt auf den unlängst erfolgten Wechsel von Michael Robinson zu Ynvisible Interactive, wo er als COO unser operatives Geschäft mit Fokus auf weitere operative Spitzenleistungen leiten wird."

Über Ramin Heydarpour

Ramin Heydarpour ist Unternehmensgründer und Managing Partner von Flex R&D Inc., einem in Pasadena (Kalifornien/USA) ansässigen technischen Beratungsunternehmen mit tiefgreifendem Knowhow in den Bereichen Roll-to-Roll-Verfahren und Produktentwicklung. Davor war er Global Vice President bei Avery Dennison, wo er die Entwicklung innovativer Produkte in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Markenidentifizierung, Bürobedarf und Verbraucherprodukte leitete.

Er kann eine Erfolgsgeschichte in der Erfindung und Entwicklung neuer Produkte in einer breit gefächerten Palette von Anwendungen vorweisen, darunter flexible Verpackung, RFID-Tags und druckempfindliche Etiketten. Er ist Inhaber von 26 erteilten Patenten. In diversen Führungspositionen in Fortune-500-Unternehmen hat sich Ramin Heydarpour im Lauf der letzten 25 Jahre eine breite Perspektive und klare Erkenntnisse in folgenden Bereichen verschafft:

Aufbau eines wirksamen Forschungs- und Entwicklungsbereichs und Förderung technischer Talente

Ausrichtung technischer Fähigkeiten mit Geschäftsstrategien

Verbindung von ungedecktem Marktbedarf mit technischen Lösungen

Effiziente Entwicklung und Hochskalierung neuer Produkte

"Der Markt für flexible Elektronik wird bis 2025 voraussichtlich auf mehr als 70 Milliarden US-Dollar beziffert, insbesondere dank intelligenter Verpackung, flexibler Displays und interaktiver Verbraucherprodukte als führende Anwendungen", so Ramin Heydarpour. "Ynvisible versteht die ungedeckten Marktanforderungen und ist damit dank seiner Kompetenzen in den Bereichen schnelle Prototyperstellung, Roll-to-Roll-Herstellung und kostengünstige flexible Displays in einer starken Ausgangsposition, ein bedeutender Akteur in der Branche für flexible Elektronik zu werden."

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und von Smart Objects. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Knowhow und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Jani-Mikael Kuusisto", CEO, Ynvisible Interactive

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete" Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201201006301/de/

Contacts:

Investor Relations

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com