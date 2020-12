FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 02. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dr. Hönle, Q4-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 CHE: Julius Bär, Ausblick auf die Finanzmärkte 2021 11:00 DEU: Gerry Weber, Call zu den 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/20

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/20

14:15 USA: ADP Beschäftigung 11/20

16:00 USA: Anhörung US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss in Washington 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

08:00 EUR: Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht Studie zum Bezahlverhalten der Verbraucher im Euroraum 09:00 DEU: Urteilsverkündung im Prozess um Insolvenz des Windpark-Projektentwicklers Windreich 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom und Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) zu "Kommunen und Corona - digitaler nach der Pandemie?" mit den Hauptgeschäftsführern von Bitkom und DStGB, Bernhard Rohleder und Gerd Landsberg 10:30 DEU: Online-Pk Institut für Demoskopie Allensbach zu Vorstellung Allensbach-Umfrage "Generation Mitte" 12:15 DEU: Digitale Konferenz des Leibniz Institute for Financial Research "SAFE" zur Finanzmarktpolitik vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit Vertretern von Europäischer Zentralbank (EZB), EU-Kommission und aus der Wissenschaft. 14:00 DEU: Online-Pressegespräch Verband der Privaten Krankenversicherung zu Auswirkungen einer geplanten Finanzreform der Pflegeversicherung DEU: Videokonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder DEU: Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung. Themen sind u.a. die EU-Verhandlungen über ein Klimaschutzgesetz und ein höheres Klimaschutz-Ziel für 2030 sowie eine Zwischenbilanz zum Klimaschutzprogramm 2030. 10:00 EUR: Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister.Thema ist die Corona-Pandemie. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC informiert über die aktuelle Entwicklung. °

