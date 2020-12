VAT Group Kapitalmarkttag 2020: Positive Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt - Finanzziele für 2025 festgelegt

VAT bestätigt starke Performance im Jahr 2020 mit rund 20% Nettoumsatzwachstum auf CHF 680 Mio. und einer EBITDA-Marge von über 30%

Vier strategische Prioritäten zur Beschleunigung des zukünftigen Wachstums festgelegt: Gewinn von Marktanteilen in unserem Kerngeschäft Ventile Wachstum des Servicegeschäfts durch Nutzung der zunehmenden installierten Basis von Ventilen und Einführung neuer Produkte Nutzung geeigneter angrenzender organischer Wachstumsoptionen innerhalb des Halbleitersektors und Einführung einer digitalen Plattform der nächsten Generation namens "Connected VAT". Diversifizierung und Erweiterung der operativen Präsenz zur Verbesserung von Kundennähe und Kostenbasis

Finanzziele für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von etwa CHF 1.1 Mrd. und einer EBITDA-Bandbreite von 30-35% über den Zyklus

Auf dem heutigen Kapitalmarkttag von VAT sagte Mike Allison, CEO von VAT: "VAT ist der unangefochtene Weltmarktführer im stark wachsenden Geschäft mit Vakuumventilen. Dies ist eine sehr aufregende Zeit für uns als Unternehmen, da wir uns im Epizentrum von Megatrends wie der Digitalisierung befinden, die unser langfristiges Wachstum in allen Geschäftsbereichen vorantreiben werden. Darüber hinaus unternehmen wir Schritte, um die Geschäftsentwicklung durch die Nutzung angrenzender Wachstumsoptionen zu beschleunigen. Die Weiterentwicklung unserer operativen Präsenz wird uns näher an unsere Kunden bringen und unsere Rentabilität verbessern. Unser strategischer Plan und unsere klaren Prioritäten werden es uns ermöglichen, die ehrgeizigen finanziellen Ziele, die wir bis zum Geschäftsjahr 2025 festgelegt haben, zu erreichen oder zu übertreffen. VAT ist gut positioniert, um langfristig erfolgreich zu sein und in den nächsten fünf Jahren für alle Interessengruppen einen hervorragenden Wert zu schaffen".

Führend in einer wachsenden Industrie

VAT hat eine konkurrenzlose Marktanteilsposition von etwa 50% bei High-End-Vakuumventilen in allen Branchen und sogar 70% im Halbleiterbereich. Sie ist etwa 8x grösser als der nächste Wettbewerber, und der Anteil der VAT steigt mit der Komplexität der Anwendungen, wie beispielsweise dem Übergang zu kleineren Transistorgrössen. VAT steht im Zentrum des Internets der Dinge, des Cloud Computing und Speicherung, der künstlichen Intelligenz und vieler anderer globaler Digitalisierungstrends, die in den nächsten zehn Jahren zu einer Verdoppelung der Nachfrage nach Siliziumchips führen werden. Das Wachstum der Halbleiter führt zu einer stark steigenden Nachfrage nach Vakuumventilen. VAT erwartet, dass der Markt für Siliziumchips in den nächsten fünf Jahren um 8% CAGR auf etwa USD 650 Mrd. und bis zum Ende des Jahrzehnts auf mehr als USD 1 Billion wachsen wird.

Strategische Prioritäten zur Sicherung eines nachhaltigen künftigen Wachstums der VAT

Seit dem Börsengang im Jahr 2016 kannVAT einen starken Leistungsausweis vorweisen. . Das Unternehmen erzielte ein CAGR-Wachstum von 10.5% und eine starke EBITDA-Performance von 27-31% über den gesamten Zyklus. VAT hat nun vier strategische Prioritäten festgelegt, um das Wachstum fortzusetzen und die Rentabilität in den nächsten fünf Jahren weiter zu verbessern:

1. Gewinnvon Marktanteilen im Kerngeschäft Ventile: Die Fokussierung auf Innovation und kontinuierlich hohe F&E-Investitionen, selbst während des jüngsten Abschwungs, treiben die Spezifikationsgewinne der VAT voran. In Verbindung mit einem schnellen Entwicklungsprozess für VATs Kunden und der wachsenden und diversifizierenden operativen Präsenz hat VAT die Grössenordnung, um der bevorzugte Partner der Halbleiterindustrie zu sein. Da die Kunden weiterhin auf die Prozesswerkzeuge der nächsten Generation umsteigen, wird VAT den Marktanteil um mindestens 10% erhöhen.

2.Ausbau des Servicegeschäfts: VAT verfügt über das grösste Netzwerk von Reparaturzentren sowie über ein neues Portfolio von Upgrade-Produkten, die zu sehr starken Marktanteilsgewinnen führen und eine hohe Rentabilität in diesem Geschäft aufrechterhalten werden. Die zunehmende installierte Basis von Ventilen schafft eine einzigartige Gelegenheit für ein Wachstum der VAT von mehr als 9% CAGR in diesem Segment bis 2025.

3. Nutzung angrenzender Wachstumsoptionen bei Ventilen und neue digitale Plattform "Connected VAT": VAT entwickelt weiterhin neue Wachstumsoptionen und wird ihren Fokus auf angrenzende organische Bereiche ausweiten, ohne die Aktivitäten im Kerngeschäft zu vernächlässigen. VAT hat drei zu entwickelnde Schlüsselbereiche identifiziert: Bewegungskomponenten, fortschrittliche Module und vorgeschaltete Ventile. VAT rechnet damit, dass durch diese angrenzenden organischen Bereiche innerhalb von fünf Jahren rund CHF 140 Mio. an Mehrumsatz generiert werden.

In einem zweiten Schritt schafft VAT eine neue digitale Plattform namens "Connected VAT". VAT wird Sensoren und Analytik zu künftigen VAT-Ventilprodukten und deren angrenzenden Bereichen hinzufügen, um die Konnektivität zwischen ihnen zu ermöglichen und den Kunden stärkere Lösungen anzubieten. "Connected VAT" wird den Einbezug von Diagnostik, Sensoren und neuer differenzierender Technologie unterstützen und den Übergang in eine digitale Zukunft weiter vorantreiben.

4. Verbesserung der operativen Präsenz: VAT Schweiz wird das Rückgrat von VATs operativer Präsenz bleiben, während das künftige Wachstum auf ihre erweiterte Anlage in Malaysia ausgerichtet ist. Dies verbessert die Kundennähe, die Betriebskontinuitätspläne und die Gesamtkostenbasis. Durch die Umgestaltung der Lieferkette und der Fabrikenpräsenz wird der Anteil der Betriebe in den Ländern mit den niedrigsten Kosten von heute weniger als 20% auf über 50% bis 2025 steigen. Dies wird auch dazu beitragen, die Herausforderungen abzuschwächen, die ein starker Schweizer Franken mit sich bringt.

Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025

VAT gab auch eine Aktualisierung ihrer Finanzprognose für den Zeitraum zwischen 2020 und 2025 ab. Für diesen Fünfjahreszeitraum erwartet VAT Folgendes1:

Hohes einstelliges Umsatzwachstum über den Zyklus

EBITDA-Margenkorridor von 30-35% des Umsatzes

Freie Cash-Flow-Umwandlungsrate von 60-65% des EBITDA

Rendite auf investiertes Kapital (ROIC) von über 40%

Investitionen bleiben bei 4-5% des Umsatzes

F&E-Ausgaben von 5-6% des Umsatzes

Dividendenausschüttung aus bis zu 100% des freien Cash-Flows, solange der Leverage 1x Nettoverschuldung zu EBITDA beträgt

1 Die Richtlinie geht von einem USD/CHF-Wechselkurs von 0,9:1 und einem unveränderten Konsolidierungsbereich aus

Zusätzliche Informationen

Der Kapitalmarkttag von VAT kann ab 13.00 Uhr MEZ über einen Live-Webcast oder per Telefon (+41 58 310 50 00) verfolgt werden. Die Präsentationen sind ab 12.00 Uhr MEZ auf www.vatvalve.com verfügbar. Eine Wiedergabe des Webcasts kann etwa 24 Stunden nach Ende des Webcasts über unsere Website abgerufen werden.

Bei Schwierigkeiten mit der Vorregistrierung können die Teilnehmer eine der folgenden Nummern wählen:

+41 58 310 50 00 (CH/Europa)

+44 207 107 06 13 (GROSSBRITANNIEN)

+1 631 570 56 13 (USA)

Finanzkalender 2021

Donnerstag, 4. März 2021 Jahresergebnis 2020 Donnerstag, 15. April 2021 Q1/2021 Trading Update Dienstag, 18. Mai 2021 Generalversammlung Donnerstag, 5. August 2021 Halbjahresabschluss 2021 Freitag, 15. Oktober 2021 Q3/2021 Trading Update

ÜBER VAT

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Hersteller und Lieferant von High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind missionskritische Komponenten für fortschrittliche Herstellungsprozesse von innovativen Produkten des täglichen Lebens wie tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpaneele. VAT ist in drei verschiedene Berichtssegmente gegliedert: Ventile, Globaler Service und Industrie, die hochwertige Vakuumventile, Mehrventilmodule, kantengeschweisste Faltenbälge und damit verbundene Mehrwertdienste für eine Reihe von Vakuumanwendungen anbieten. VAT Group ist ein Global Player mit über 1'800 Mitarbeitern und Hauptproduktionsstätten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf CHF 570 Mio.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Die hierin enthaltenen vorausschauenden Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind (einschliesslich Aussagen, die die Worte "glaubt", "plant", "antizipiert", "erwartet", "schätzt" und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten beziehen sich auf Faktoren, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau abzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit der IT-Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder bei wirtschaftlichen oder technologischen Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Vorbehaltlich anders lautender gesetzlicher Bestimmungen lehnt VAT jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund von Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts ab.