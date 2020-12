Schon länger wurde über eine Slack-Übernahme von Salesforce spekuliert, jetzt ist der Deal offiziell. 27,7 Milliarden US-Dollar lässt das Software-Unternehmen sich den Instant-Messenger kosten. Die Gerüchte über einen bevorstehenden Deal zwischen Salesforce und Slack tauchten erstmal vor knapp einer Woche auf, was dazu führte, dass der Aktienkurs von Slack anstieg. Jetzt gab Salesforce den Deal offiziell bekannt. Das Unternehmen, das erst kürzlich einen Jahresumsatz von 20 Milliarden US-Dollar erzielen konnte, will mit der Übernahme tiefer in das soziale Umfeld von Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...