CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument 4P1 AU000000PNX6 PNX METALS LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument 4P1 AU000000PNX6 PNX METALS LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.12.2020:Das Instrument 51R GB00B06Y3F14 RAMBLER MET.+MIN. LS -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 03.12.2020The instrument 51R GB00B06Y3F14 RAMBLER MET.+MIN. LS -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.12.2020 and ex capital adjustment on 03.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument US60739U2042 MOBILELRON INC. DL-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument US60739U2042 MOBILELRON INC. DL-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.12.2020:Das Instrument CSX CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 03.12.2020The instrument CSX CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.12.2020 and ex capital adjustment on 03.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument DE000A0D88T9 MAX21 AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument DE000A0D88T9 MAX21 AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.12.2020:Das Instrument CSX1 US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 03.12.2020The instrument CSX1 US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.12.2020 and ex capital adjustment on 03.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument RRU1 US7757812067 ROLLS ROYCE H.ADR/ LS-20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument RRU1 US7757812067 ROLLS ROYCE H.ADR/ LS-20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument F3D NL0000352565 FUGRO NV CVA NAM. EO-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument F3D NL0000352565 FUGRO NV CVA NAM. EO-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.12.2020:Das Instrument CNC KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 03.12.2020The instrument CNC KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.12.2020 and ex capital adjustment on 03.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument MB8A SE0013121340 MOBERG PHARMA AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument MB8A SE0013121340 MOBERG PHARMA AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.12.2020:Das Instrument P0T2 CA70469M2076 PEAK POSIT.TECHN.INC.O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 03.12.2020The instrument P0T2 CA70469M2076 PEAK POSIT.TECHN.INC.O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.12.2020 and ex capital adjustment on 03.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2020:Das Instrument 65G SE0009723125 NEXTCELL PHARMA AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2020The instrument 65G SE0009723125 NEXTCELL PHARMA AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.12.2020