The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.12.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2020
ISIN Name
DK0061414042 NKT A/S NAM. -ANR-
DE000BHY0AD4 BERLIN HYP AG IS.92
DE000HLB37N0 LB.HESS.THR.CARRARA12F/19
XS1582213903 SWED. EXP. CRED. 17/20MTN
XS1728622090 GANSU PROV.HI.A 17/20
US14913Q2Q11 CATERP.F.SV. 18/20 MTN
DE000DL19TX8 DT.BANK MTN 17/20
DE000DK0H9K0 DEKA GBP FESTZINS 16/20
AU3CB0249183 TOYOTA FIN.AUSTR.2020 MTN
US94974BGS34 WELLS FARGO 15/20 FLR MTN
US94974BGR50 WELLS FARGO 15/20 MTN
CA29290ZAA80 ENBRIDGE GAS INC.2032 MTN
DE000DK0EV72 DEKA IHS MTN S 7521
CA39138CAB24 GREAT-WEST LIFECO 2031
CA368271AU66 ENERGIR INC. 2030
CA303901AW28 FAIRFAX FINL HLDGS 2025
CA29290ZAC47 ENBRIDGE GAS INC.2033 MTN
XS0237323943 PROCTER GAMBLE 05/20
GB00BKT9YC79 ESCHER MARW. 19/22 MTN
CA29250ZAD02 ENBRIDGE PIPEL. 2029 MTN
DE000NLB8556 NORDLB 10PH.BD. 69/16
CA29250ZAA62 ENBRIDGE PIPEL. 2023 MTN
DE000LBW6PH6 LBBW OPF 11/20 MTN
CA531739AA85 LIEVRE POWER FI. 2025
CA39191ZAF68 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2032
CA391906AC89 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2027
CA39138CAD89 GREAT-WEST LIFECO 2033
DE000A19S4T0 ALLIANZ FIN. II 17/20 FLR
DE000DDA0VW0 DZ BANK IS.A1246
LU0032254962 GAM MULTICASH-MO.MA.EO B
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2020
ISIN Name
DK0061414042 NKT A/S NAM. -ANR-
DE000BHY0AD4 BERLIN HYP AG IS.92
DE000HLB37N0 LB.HESS.THR.CARRARA12F/19
XS1582213903 SWED. EXP. CRED. 17/20MTN
XS1728622090 GANSU PROV.HI.A 17/20
US14913Q2Q11 CATERP.F.SV. 18/20 MTN
DE000DL19TX8 DT.BANK MTN 17/20
DE000DK0H9K0 DEKA GBP FESTZINS 16/20
AU3CB0249183 TOYOTA FIN.AUSTR.2020 MTN
US94974BGS34 WELLS FARGO 15/20 FLR MTN
US94974BGR50 WELLS FARGO 15/20 MTN
CA29290ZAA80 ENBRIDGE GAS INC.2032 MTN
DE000DK0EV72 DEKA IHS MTN S 7521
CA39138CAB24 GREAT-WEST LIFECO 2031
CA368271AU66 ENERGIR INC. 2030
CA303901AW28 FAIRFAX FINL HLDGS 2025
CA29290ZAC47 ENBRIDGE GAS INC.2033 MTN
XS0237323943 PROCTER GAMBLE 05/20
GB00BKT9YC79 ESCHER MARW. 19/22 MTN
CA29250ZAD02 ENBRIDGE PIPEL. 2029 MTN
DE000NLB8556 NORDLB 10PH.BD. 69/16
CA29250ZAA62 ENBRIDGE PIPEL. 2023 MTN
DE000LBW6PH6 LBBW OPF 11/20 MTN
CA531739AA85 LIEVRE POWER FI. 2025
CA39191ZAF68 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2032
CA391906AC89 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2027
CA39138CAD89 GREAT-WEST LIFECO 2033
DE000A19S4T0 ALLIANZ FIN. II 17/20 FLR
DE000DDA0VW0 DZ BANK IS.A1246
LU0032254962 GAM MULTICASH-MO.MA.EO B
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