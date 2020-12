The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2020ISIN NameDK0061414042 NKT A/S NAM. -ANR-DE000BHY0AD4 BERLIN HYP AG IS.92DE000HLB37N0 LB.HESS.THR.CARRARA12F/19XS1582213903 SWED. EXP. CRED. 17/20MTNXS1728622090 GANSU PROV.HI.A 17/20US14913Q2Q11 CATERP.F.SV. 18/20 MTNDE000DL19TX8 DT.BANK MTN 17/20DE000DK0H9K0 DEKA GBP FESTZINS 16/20AU3CB0249183 TOYOTA FIN.AUSTR.2020 MTNUS94974BGS34 WELLS FARGO 15/20 FLR MTNUS94974BGR50 WELLS FARGO 15/20 MTNCA29290ZAA80 ENBRIDGE GAS INC.2032 MTNDE000DK0EV72 DEKA IHS MTN S 7521CA39138CAB24 GREAT-WEST LIFECO 2031CA368271AU66 ENERGIR INC. 2030CA303901AW28 FAIRFAX FINL HLDGS 2025CA29290ZAC47 ENBRIDGE GAS INC.2033 MTNXS0237323943 PROCTER GAMBLE 05/20GB00BKT9YC79 ESCHER MARW. 19/22 MTNCA29250ZAD02 ENBRIDGE PIPEL. 2029 MTNDE000NLB8556 NORDLB 10PH.BD. 69/16CA29250ZAA62 ENBRIDGE PIPEL. 2023 MTNDE000LBW6PH6 LBBW OPF 11/20 MTNCA531739AA85 LIEVRE POWER FI. 2025CA39191ZAF68 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2032CA391906AC89 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2027CA39138CAD89 GREAT-WEST LIFECO 2033DE000A19S4T0 ALLIANZ FIN. II 17/20 FLRDE000DDA0VW0 DZ BANK IS.A1246LU0032254962 GAM MULTICASH-MO.MA.EO B