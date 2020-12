The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.12.2020Aktien1 SE0014731154 ContextVision AB2 DK0061412855 HusCompagniet A/S3 ES0141571192 General de Alquiler de Maquinaria S.A.4 US13057Q3056 California Resources Corp.5 GB00B8DV9647 Cambridge Cognition Holdings PLC6 DE000A3H2135 MAX21 AG7 AU0000121337 Humm Group Ltd.8 US6288772014 NCS Multistage Holdings Inc.9 US8883146065 Titan Pharmaceuticals Inc.Anleihen/ETP1 DE000DL8Y3R7 Deutsche Bank AG [London Branch]2 DE000DL8Y3Q9 Deutsche Bank AG [London Branch]3 DE000DL8Y3T3 Deutsche Bank AG [London Branch]4 DE000DL8Y3N6 Deutsche Bank AG [London Branch]5 US581557BQ70 McKesson Corp.6 US00254EMY58 AB Svensk Exportkredit7 US00254ENA63 AB Svensk Exportkredit8 US045167AW30 Asian Development Bank (ADB)9 XS2063540038 Banque ouest-africaine de développement - BOAD10 XS1650033571 Banque ouest-africaine de développement - BOAD11 XS1261825621 Biz Finance PLC12 USY15025AD41 China13 USY15025AA02 China14 USY15025AB84 China15 USY15025AC67 China16 DE000DL8Y3P1 Deutsche Bank AG [London Branch]17 XS2226989015 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]18 XS1241947768 Finnvera PLC19 XS0191352847 Griechenland, Republik20 XS1444473109 International Bank for Reconstruction and Development21 XS1748257851 Kommunalbanken AS22 XS2014307800 Kommunalbanken AS23 XS1946056766 Kommunalbanken AS24 XS2250987356 Lenzing AG25 US670002AB05 Novavax Inc.26 AT000B015094 Raiffeisen Bank International AG27 US82509LAA52 Shopify Inc.28 XS1717770975 The Export-Import Bank of China29 US500630CU09 The Korea Development Bank30 US500630CW64 The Korea Development Bank31 FR0126221896 UNEDIC33 XS1903489463 Ägypten34 DE000DK0YGB7 DekaBank Deutsche Girozentrale35 DE000HLB4017 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 IE00BL58LL31 Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 2C