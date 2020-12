HAMILTON, Bermuda, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) ("Enstar") gab heute bekannt, dass der Verkauf und die Rekapitalisierung von StarStone U.S. Holdings, Inc. ("StarStone U.S.") durch den Verkauf von StarStone U.S an Core Specialty Insurance Holdings, Inc. ("Core Specialty") im Tausch gegen eine Kombination aus Barmitteln und etwa 25 % der Aktien von Core Specialty abgeschlossen wurden. Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und der Erfüllung verschiedener anderer Abschlussbedingungen.



Die Investoren von Core Specialty, darunter SkyKnight Capital, L.P., Dragoneer Investment Group, Aquiline Capital Partners LLC und weitere Investoren, überwiegend Mitglieder des Managements und Direktoren, haben neues Eigenkapital in Höhe von 610 Millionen Dollar zugesagt. Zusammen mit der Übertragung der bestehenden Eigentümerschaft von Enstar und einer zusätzlichen Eigenkapitalzusage des Managements und anderer Investoren in Höhe von über 60 Millionen Dollar wird die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens auf über 900 Millionen Dollar steigen.

In Verbindung mit der durch Enstar vorgenommenen Einbringung von StarStone U.S. in Core Specialty hat eine der hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Enstar eine Kombination aus Schadenportfolio und Rückversicherungsvereinbarung zur Deckung von ungünstigen Entwicklungen in Bezug auf die Rückstellungen für Altgeschäft von StarStone U.S. abgeschlossen.

Gemäß den Bedingungen einer im August 2020 abgeschlossenen Rekapitalisierungsvereinbarung erwirbt Enstar die gesamte Beteiligung von Trident V, L.P. und seinen verbundenen Fonds (die "Trident V-Fonds") an Core Specialty im Tausch für die Mehrheit der indirekten Beteiligung von Enstar an Northshore Holdings Ltd., der Holdinggesellschaft von Atrium. Das Tauschgeschäft erfolgt vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen und sollte in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein.

Über Enstar

Enstar ist ein führender, an der NASDAQ notierter weltweit tätiger Versicherungskonzern, der innovative Kapitalfreisetzungslösungen über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Über Core Specialty

Core Specialty bietet eine diversifizierte Produktpalette an Immobilien- und Unfallversicherungen für kleine bis mittelständische Unternehmen. Mit acht Underwriting-Büros, die in den gesamten USA verteilt sind, legt das Unternehmen seinen Fokus auf Nischenmärkte, lokalen Vertrieb und umfassende Underwriting-Kenntnisse und bietet sowohl traditionelle als auch innovative Versicherungslösungen, um den Bedürfnissen ihrer Kunden und Makler gerecht zu werden. Core Specialty ist eine Versicherungsholdinggesellschaft, die im Rahmen der StarStone Specialty Insurance Company, einem US-amerikanischen Surplus-Lines-Versicherer, und der StarStone National Insurance Company, einem US-amerikanischen Versicherer für Admitted-Deckung, tätig ist. Das Unternehmen verfügt über ein A-.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden, keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten und tatsächliche Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Insbesondere sind Enstar und die Trident Funds möglicherweise nicht in der Lage, den angegebenen Aktientausch zu den oben zusammengefassten Bedingungen bzw. anderen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Scheitern des Einholens behördlicher Genehmigungen oder das Erfüllen anderer Abschlussbedingungen. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" auf dem Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2019 und auf dem Formular 10-Q von Enstar für die zum 30. September 2020 endenden drei und neun Monate entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.