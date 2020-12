Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX knüpfte gestern zum Start in den Dezember an seine gute Performance des Novembers an. Für den Leitindex ging es um 0,7 Prozent aufwärts. Impfstoff-Hoffnungen und starke Konjunkturdaten sorgten für positive Impulse. Marktidee: Platin. Der Platinpreis war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 2.273 US-Dollar bis auf ein im März verzeichnetes Dekadentief bei 577 US-Dollar gefallen. Seither weist der mittelfristige Trend aufwärts. Mit Blick auf die vergangenen Wochen fiel die beeindruckende relative Stärke zum Goldpreis ins Auge. Während der Goldpreis vom Zwischenhoch am 9. November um rund 10 Prozent nachgab, konnte Platin um rund 18 Prozent zulegen. Damit es nun zu einem Anschlusskaufsignal kommt, bedarf es jedoch der nachhaltigen Überwindung einer massiven Widerstandszone.