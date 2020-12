DJ FAS AG: FAS zum Workday Advisory Services Partner ernannt

DGAP-Media / 2020-12-02 / 08:00 *Stuttgart, Deutschland - 2. Dezember 2020* - FAS gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Workday Advisory Services Partner ernannt wurde. Workday (NASDAQ:WDAY) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Als Workday Advisory Services Partner wird sich FAS darauf konzentrieren, Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz bei der Einführung von Workday Financial Management zu beraten. Workday Financial Management bietet den vollen Umfang an Buchhaltungsfunktionen, um Unternehmen Echtzeit-Einblicke in die Geschäftsabläufe zu ermöglichen und das notwendige Maß an Geschwindigkeit, Kontrolle und Agilität, das erforderlich ist, um den komplexen Anforderungen der heutigen Unternehmenslandschaft gerecht zu werden. Mit mehr als 200 Beratern bietet FAS Unternehmen eine umfassende Beratung an, um sie bei der Transformation ihrer Finanzfunktion zu unterstützen. Das Finanzoptimierungsteam von FAS bietet eine einzigartige Kombination aus technischer und fachlicher Expertise. Die Beratung umfasst Themen, die vom Entwurf einer Digitalisierungsstrategie über die Auswahl der richtigen Finanzsysteme bis hin zum Projekt- und Change Management reichen. In Partnerschaft mit Workday berät FAS Kunden bei der Entwicklung von funktionalen Konzepten für die Implementierung und bietet professionelle Unterstützung bei der Einführung von Finanzlösungen an. "Die Rolle der Finanzfunktion im digitalen Zeitalter verändert sich. Der CFO der Zukunft muss eine viel aktivere Rolle bei wichtigen Entscheidungen spielen, insbesondere im Hinblick auf Wachstum und Strategie. Durch die Partnerschaft mit Workday können wir unseren Kunden helfen, End-to-End-Prozesse zu verbinden und datengestützte Erkenntnisse durch ihre Finanzsysteme zu gewinnen", sagte Sebastian Braun, Partner bei der FAS. "Mit Workday sind wir in der Lage, unseren Kunden eine disruptive Cloud-Lösung für das Finanzmanagement anzubieten, die den Menschen in den Mittelpunkt der Lösung stellt sowie die Effektivität, Effizienz und Transparenz künftiger Finanzfunktionen verbessert." "Die Partnerschaft mit FAS als anerkannten Beratungs- und Lösungsanbieter ist ein bedeutender Schritt in unseren Bestrebungen, den Wandel der Finanzfunktionen in Unternehmen auf dem Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz voranzutreiben", erklärte Rudi Richter, Regional Vice President DACH bei Workday. "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen zu unterstützen, damit sie auf der einen Seite Innovation und Effizienz vorantreiben, aber auch lokale Vorschriften effizient und vollständig erfüllen können." Über FAS Als Mitglied der WTS Gruppe ist FAS ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Zu den Kunden von FAS zählen Unternehmen aus allen Branchen, von Software und Medizintechnik bis hin zu Fertigungsunternehmen und Finanzdienstleistern. Die Mitarbeiter von FAS sind mit den unterschiedlichsten Strukturen vom mittelständischen Unternehmen bis zum börsennotierten Großkonzern vertraut. Die Experten verbinden hohe Fachkompetenz mit Tatkraft, Effektivität und Schnelligkeit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und weitere Standorte in München, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Zürich und Wien. Weitere Informationen unter www.fas.ag. Kontakt: FAS AG Anke Berg Königstraße 27 70173 Stuttgart Telefon: +49 711 (0) 6200749-13 Fax: +49 711 (0) 6200749-99 anke.berg@fas.ag www.fas.ag Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FAS AG Schlagwort(e): Finanzen 2020-12-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1151875 2020-12-02

