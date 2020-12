DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U trennt sich von Montagegeschäft mit Fußbodenheizungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta011/02.12.2020/08:00) - _ * Management übernimmt zusammen mit einem strategischen Investor die 3U-Anteile an der ClimaLevel Energiesysteme GmbH * Geschäftsbeziehung zur 3U-Tochter PELIA Gebäudesysteme GmbH soll fortgeführt werden * 3U HOLDING AG setzt die Fokussierung auf strategische Schwerpunkte konsequent fort

Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat ihre Anteile von 75 % an der ClimaLevel Energiesysteme GmbH, Köln, an den Mitgesellschafter und Geschäftsführer Uwe Kemmer, an einen weiteren Mitarbeiter der Gesellschaft und an einen strategischen Investor veräußert. Die Transaktion entspricht der Strategie der 3U, sich auf ihre zukunftsträchtigsten Schwerpunkte in Megatrends zu fokussieren.

Früher konzerninterne Leistungen der 3U-Tochtergesellschaft PELIA Gebäudesysteme GmbH will die ClimaLevel GmbH auch in der neuen Gesellschafterstruktur weiter beziehen. Die Transaktion wird im Geschäftsjahr 2020 einen zusätzlichen Ertrag in Höhe von EUR 1,3 Mio., sowie einen Nettomittelzufluss in Höhe von rund EUR 2,3 Mio. einbringen. Die Auswirkungen auf die Konzerngeschäftszahlen ab dem Geschäftsjahr 2021 werden nach Abschluss der internen 3U Konzernplanung und im Zusammenhang mit der Jahresprognose im Frühjahr 2021 bekannt gegeben.

Die Umsatzerlöse mit Dritten im Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) des 3U Konzerns resultieren nach diesem Schritt neben Leistungen in den Bereichen Supply Chain und Beschaffung künftig weit überwiegend aus dem Onlinehandel.

"Mit der Trennung von dem Montagegeschäft mit Fußbodenheizungen gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer noch stärkeren Konzentration auf unsere erfolgreichen Geschäftsbereiche in Megatrends", unterstreicht Michael Schmidt, der Sprecher des Vorstands der 3U HOLDING AG. "Unsere zentralen, zukunftsweisenden Schwerpunkte sind und bleiben Cloud Computing und Onlinehandel."

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1606892400464 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 02:00 ET (07:00 GMT)