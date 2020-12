Die Kanadier waren einst im Handymarkt tätig und scheiterten. In Zusammenarbeit mit Amazon bietet Blackberry ein neues Cloud-System an, das gestern am Markt für Furore sorgte. Weitere Meldungen sind angekündigt. Jedenfalls: Blackberry ist mit seiner sehr kreativen Forschung wieder ein ernsthafter Partner.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

BLACKBERRY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de