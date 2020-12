DJ EZB: Bargeld populärstes Zahlungsmittel - Nutzung sinkt langsam

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bargeld war nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) im vergangenen Jahr zwar weiterhin das populärste Zahlungsmittel im Euroraum, seine Nutzung geht jedoch langsam zurück. Nach Mitteilung der EZB nutzten 73 (2016: 79) Prozent der Erwachsenen im Einzelhandel und bei Transaktionen zwischen Personen Bargeld. Gemessen am Transaktionsvolumen waren es 48 (54) Prozent. 24 (19) Prozent der Zahlungen im Einzelhandel wurden demnach mit Karte abgewickelt. Bei Online-Käufen wurde zu 49 Prozent mit Karte bezahlt, bei einem Viertel der Transaktionen kamen elektronische Zahlungsmethoden (E-Payment) zum Einsatz.

Vier von zehn der in einer im Juli angestellten Ad-hoc-Umfrage befragten Konsumenten gaben zudem an, während der Corona-Pandemie seltener als zuvor mit Bargeld zu zahlen. "Obwohl die meisten der Konsumenten dieser Kategorie an dem Verfahren nach der Pandemie nichts ändern wollten, bleiben die langfristige Auswirkungen der Pandemie für das Zahlungsverhalten unklar", merkt die EZB an.

EZB-Direktor Fabio Panetta sagt zu den Umfrageergebnissen: "Die Freiheit der Konsumenten bei der Wahl der Zahlungsmethode ist für uns von größter Wichtigkeit. Deshalb versuchen wir den Zugang zu und die Akzeptanz von Bargeld im gesamten Euroraum sicherzustellen." Zugleich unterstütze die EZB aber Innovation bei digitalen Zahlungsmethoden, wozu auch die Arbeit an einem digitalen Euro gehöre.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 02:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.