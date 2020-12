UBSG SW - UBS erhöht BIP-Prognose für Schweiz trotz "ungewissem Ausblick"LONN SW - Lonza gewinnt weiteren Kunden für Ibex-Anlage in VispROG SW - Roche: FDA erteilt Coronavirus-Antikörpertest "Emergency Use Authorization" UNICREDIT - Der Streit um die künftige Strategie der italienischen Großbank Unicredit ist eskaliert. Wegen unterschiedlicher Meinungen über die Ausrichtung des Geldhauses, zu dem auch die Deutschlandtochter Hypo-Vereinsbank gehört, hat der bisherige Vorstandschef Jean Pierre Mustier seinen Rücktritt erklärt. In Italien halten sich Gerüchte, dass die Regierung Unicredit zum Kauf der vor drei Jahren verstaatlichten Krisenbank Monte dei Paschi drängt. Mustier hatte sich offenbar geweigert, über solche größeren Übernahmen nachzudenken. Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...