DJ MÄRKTE ASIEN/Meist wenig bewegt - Rekordhoch in Seoul

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch bei positivem Grundton die jüngsten Gewinne verdaut. Stimmungsmäßig kam Rückenwind von positiven US-Vorgaben. Dort hatte die Hoffnung auf eine baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Risikobereitschaft der Anleger gesorgt. Der S&P-500-Index und der technologielastige Nasdaq-Composite schlossen auf Rekordniveaus.

Klarer Gewinner war die Börse in Seoul, wo es für den Kospi um 1,6 Prozent nach oben auf ein Rekordniveau zum Handelsende ging. Teilnehmer dort berichteten von Gewinnen insbesondere im Technologiesektor, nachdem bereits in den USA Technologieaktien erkennbar favorisiert wurden. Für Zuversicht hätten neben den Impfstoffhoffnungen auch die wieder belebten Gespräche über ein Stimulusprogramm in den USA gesorgt, hieß es. Ebenso ermutigende Konjunktursignale aus Südkorea selbst.

Das Marktschwergewicht Samsung Electronics verteuerte sich um 2,5 Prozent, für SK Hynix ging es sogar um 8,9 Prozent nach oben auf 109.000 Won. Analysten rechnen nach der Übernahme des Speicherchipgeschäfts von Intel für 9 Milliarden Dollar im Oktober mit stark steigenden Umsätzen bei SK Hynix. Kiwoom erhöhte zudem das Kursziel um ein Drittel auf 140.000 Won.

Gegenbewegung bei Asiana und Korean Air

Das Papier des Reiseveranstalters Hanatour Service legte um 8,9 Prozent zu. Abwärts ging es aber für die Aktien von Asiana Airlines und Korean Air Lines, nachdem ein Gericht grünes Licht für die Kapitalerhöhung bei Korean Air erteilt hatte. Die beiden Unternehmen können damit die geplante Fusion weiter verfolgen. Nachdem beide Papiere am Vortag bereits von der Entwicklung stark profitiert hatten, kam es nun aber zu Gegenbewegungen. Asiana verloren 5,1 und Korean Air Lines 1,9 Prozent.

An den anderen Plätzen tat sich wenig. Der Nikkei-Index in Tokio schloss minimal im Plus mit 26.801 Punkten. Auf die Stimmung der Börsianer dort drückte etwas, dass der japanische Gesundheitsministers vor einem "Worst-Case-Szenario" gewarnt hatte angesichts der weiter steigenden Covid-19-Infiziertenzahlen in seinem Land. Sydney schloss ebenso minimal höher und auch in Schanghai und Hongkong lautete die Tendenz behauptet. Dabei hatte Schanghai im Handelsverlauf den höchsten Stand des Jahres markiert, ging aber einen Tick darunter aus dem Tag. In Hongkong vermuten Händler, dass weitere Gewinne davon erschwert werden dürften, dass neue Unternehmen an die Börse streben und andere neue Aktien platzieren. Damit werde dem Markt Liquidität entzogen.

Am Devisenmarkt ist die Rekordjagd des Bitcoin zunächst unterbrochen. Nach dem Rekordhoch von 19.914 Dollar am Vortag kostete der Bitcoin zuletzt rund 18.850 Dollar. Im Tagestief hatte er aber auch schon rund 500 Dollar niedriger gelegen. Der Dollar tendierte nach dem schwachen Dienstag etwas leichter.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.590,20 +0,03% -1,40% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.800,98 +0,05% +13,23% 07:00 Kospi (Seoul) 2.675,90 +1,56% +21,76% 07:00 Schanghai-Comp. 3.449,38 -0,07% +13,09% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.558,10 -0,04% -5,91% 09:00 Taiex (Taiwan) 13.989,14 +0,75% +16,60% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.815,07 +0,03% -12,94% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.604,49 +0,14% +0,85% 10:00 BSE (Mumbai) 44.511,83 -0,32% +7,76% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:01h % YTD EUR/USD 1,2087 +0,1% 1,2072 1,1965 +7,8% EUR/JPY 126,26 +0,3% 125,94 124,82 +3,6% EUR/GBP 0,8994 +0,0% 0,8991 0,8940 +6,3% GBP/USD 1,3436 +0,1% 1,3426 1,3386 +1,4% USD/JPY 104,47 +0,1% 104,33 104,32 -3,9% USD/KRW 1100,71 -0,5% 1106,41 1107,12 -4,7% USD/CNY 6,5591 -0,2% 6,5723 6,5652 -5,8% USD/CNH 6,5489 -0,0% 6,5501 6,5583 -6,0% USD/HKD 7,7525 +0,0% 7,7518 7,7525 -0,5% AUD/USD 0,7382 +0,1% 0,7375 0,7364 +5,3% NZD/USD 0,7080 +0,2% 0,7067 0,7036 +5,2% Bitcoin BTC/USD 18.902,50 -0,3% 18.959,75 19.533,75 +162,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,37 44,55 -0,4% -0,18 -20,8% Brent/ICE 47,29 47,42 -0,3% -0,13 -21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,30 1.814,80 +0,0% +0,50 +19,6% Silber (Spot) 23,86 24,08 -0,9% -0,22 +33,7% Platin (Spot) 995,58 1.002,38 -0,7% -6,80 +3,2% Kupfer-Future 3,49 3,47 +0,7% +0,02 +22,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 02:52 ET (07:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.