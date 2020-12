Die Bullen im Nasdaq 100 zeigen aktuell deutlich, dass sie das Allzeithoch fest im Visier haben. Mittelfristig sieht alles danach aus, dass die Rally weitergeht. Kurzfristig jedoch gibt der Chart auch Raum für Korrekturen her. Welche Level aktuell für Ihre Tradeplanung wichtig sind, erfahren Sie in den folgenden Zeilen sowie im der Live-Besprechung von "Tickmill's täglichen Tradingindeen". Trend in Trend untermauert den Willen der Bullen! Tickmill-Analyse: ...

