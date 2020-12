Diese spannenden Themen erwarten Sie neben dem vorbörslichen Blick auf den DAX im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange nach dem historisch starken November. DAX und Nasdaq im Blick Der DAX könnte am Dienstag die 13.400 Punkten weder erreichen, tut sich jedoch am Morgen erneut schwer unter dieser Schwelle. Die Rekordfahrt im Nasdaq konnte hier nicht abfärben. Dort ist die "Börsenwelt" in Ordnung und das Interesse der Anleger ungebrochen: Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...