Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA hat ihre am 1. Dezember 2020 fällige Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000 A16854 4) vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte zu 100% des Nennbetrags zzgl. der letzten jährlichen Zinszahlung. Die AURELIUS Wandelanleihe hatte ursprünglich einen Gesamtnennbetrag im Volumen von 166,3 Mio. EUR, welches sich durch Wandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...