Auch die GECCI Gruppe bleibt in der Spur und gibt operativ weiterhin Gas: So hat das Immobilienunternehmen sechs Baugrundstücke mit einer Größe von insgesamt rund 6.200 qm in der niedersächsischen Stadt Bockenem zur Errichtung von Einfamilienhäusern erworben. Dort sollen im Stadtteil Bültum im kommenden Jahr sechs Einfamilienhäuser errichtet werden. Bockenem befindet sich im Einzugsgebiet von Hannover, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...