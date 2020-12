Großbritannien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Bereits in der kommenden Woche soll dort mit Impfungen begonnen werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch ankündigte. "Der Impfstoff wird ab nächster Woche in ganz Großbritannien erhältlich sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...