Unterföhring (ots) - 2. Dezember 2020. Deutsche Fiction überzeugt am Dienstagabend in SAT.1: Sehr gute 9,6 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) verfolgen um 20:15 Uhr das Familien-Drama "Aus Haut und Knochen". Insgesamt 2,47 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schalten ein und sehen den Kampf eines Teenagers (Lisa-Marie Koroll) und ihrer Eltern (Anja Kling, Oliver Mommsen) gegen die tückische Krankheit Magersucht.Weiterführende Informationen und Hilfe erhalten Betroffene sowie Angehörige über das anonyme und kostenfreie Beratungsportal für Essstörungen www.anad.de (http://www.anad.de).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 02.12.2020 (vorläufig gewichtet: 01.12.2020)Pressekontakt:Nadja SchlüterCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7281email: Nadja.Schlueter@seven.one (mailto:Nadja.Schlueter@seven.one)Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4779614