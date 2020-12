Hamburg (ots) - Zum ersten Mal gewährt Entertainer, Moderator, Autor, Model und Schauspieler Riccardo Simonetti (27) Einblick in alle Räume seiner Berliner Wohnung und hat es damit als erster Mann auf das Cover der COUCH geschafft.Beim exklusiven Fotoshooting öffnet Simonetti sein über 100 qm großes Zuhause und erklärt im Interview, kein Fan von Clean Living zu sein. Auch Vorgaben, wie man zu leben habe, gefallen ihm gar nicht. Denn: "Ich gestalte meine Wohnung wie ein Outfit, das meine Persönlichkeit ausdrückt. Meine vorherige Wohnung hatte 45 qm. Jetzt ist mein Ankleidezimmer so groß." Er ließ seine Küche ausbauen, weil er keine Verwendung dafür hatte und Platz für seine Schuhe brauchte. Außerdem verleite seine Wohnung dazu, darin Partys zu feiern. "Ich habe eine Pole-Dance-Stange, Neonschriftzüge, Dance-Musik, bunte Glühbirnen und jede Menge Klamotten zum Verkleiden." Alkohol trinke er selber nicht, habe aber nichts dagegen, wenn seine Gäste etwas angetrunken seien. "Sie werden dann etwas mehr wie ich und sind auf meinem Level", scherzt Simonetti.Simonetti findet, dass die Stars von heute alle gleich aussehen, alle dieselben Social-Media-Filter benutzen und ihre Wohnungen gleich einrichten. "Es wird eine Gleichheit propagiert, die ich nicht gut finde." Deswegen trifft man in seiner Wohnung auf Fotomotive von Persönlichkeiten wie Marilyn Monroe, Liz Taylor, Lana Del Rey und James Dean. "Ich bin ein Fan von Menschen, die keine Konventionen leben und Ecken und Kanten haben. Deswegen schmücke ich mein Zuhause mit Menschen, die mich dran erinnern, meinen eigenen Weg zu gehen, egal, was andere davon denken."Das gesamte Interview und die Homestory mit Riccardo Simonetti gibt es in der aktuellen Ausgabe COUCH (01/2021) ab dem 4.12.2020 im Handel.Über COUCHCOUCH wurde 2009 gegründet und ist ein Living-, Fashion- und Beauty-Magazin, das mit einem einzigartigen Konzept die Lücke zwischen Wohn- und Lifestyle-Zeitschriften schließt. Klassische Living-Inhalte wie Wohntrends, Einrichtungs- und Shoppingtipps werden in COUCH mit Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Inhalten kombiniert. Das Magazin richtet sich an junge trendbewusste Frauen, die einer mobilen Generation angehören und denen der Austausch in sozialen Netzwerken sehr wichtig ist. Das Heft hat eine hohe Community- und Online-Affinität und bindet für Reise-, Beauty-, Mode- oder Living-Geschichten COUCH-affine Influencer und Blogger ein. Auf couchstyle.de (https://www.couchstyle.de/) finden Interior-, Fashion- und Beauty-Fans ein digitales Zuhause, um sich auszutauschen, Ideen zu teilen und ihren eigenen Stil weiterzuentwickeln.Pressekontakt:COUCH PR / KommunikationAndrea KramerGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dehttps.//www.couchstyle.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Couch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105003/4779667