Der Speicherspezialist NetApp Inc. (ISIN: US64110D1046, NASDAQ: NTAP) kündigte am Dienstag eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents an. Die Ausschüttung erfolgt am 27. Januar 2021 (Record date: 8. Januar 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,92 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 54,16 US-Dollar (Stand: 1. Dezember 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,55 Prozent. NetApp wurde 1992 ...

