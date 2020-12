Die Zoom-Aktie bleibt nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 440 Prozent in der Bilanz. Am Dienstag rauschte der Kurs allerdings um 15 Prozent in den Keller. Bisher profitierte der Anbieter von Softwarekonferenzen von der Corona-Lage. Doch wie geht es weiter? Von Manfred RiesDie Aktien der US-amerikanischen ...

