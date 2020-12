Bei der Plug-Power-Aktie ist es nun endlich zur Korrektur gekommen. Bereits am Montag warnte DER AKTIONÄR vor einem drohenden Rücksetzer des stark überhitzten Wasserstoff-Werts. Gestern hat das Papier nun mit rund sieben Prozent Minus den Handelstag beendet. Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen.Die Plug-Power-Aktie hatte sich in der vergangenen Woche erneut stark nach oben bewegt und markierte am 24. November ein neues Mehrjahreshoch bei 28,70 Dollar. Dabei überschritt der Titel sogar kurzzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...