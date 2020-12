Unterföhring (ots) -- Sky Original Dokumentation über Köchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener- Am 8. Dezember um 21.50 Uhr auf Sky One, Sky Ticket und auch auf Abruf via Sky Q- Weitere Dokumentationen mit Jung-Unternehmerin und Influencerin Stefanie Giesinger sowie Schauspielerin und Musikerin Anna Loos- Produzent: DEF Media GmbH 2. Dezember 2020 - Weder glattgebürstet, noch angepasst, dafür immer gegen den Strom - Sarah Wiener wurde bekannt als TV Köchin, mittlerweile ist sie auch Unternehmerin, Bio-Bäuerin und Stiftungsgründerin. Im September 2019 wurde sie außerdem für die Grünen in Österreich in das EU-Parlament gewählt.Die Langzeit-Dokumentation "Her Story" begleitet Wiener in ihr abwechslungsreiches und buntes Leben. Die Zuschauer sind nicht nur bei Terminen im Parlament oder für "Fridays for Future" dabei, dürfen zum Kaffeeklatsch mit ihren Jugendfreundinnen, auf ihren Bio-Bauernhof und den roten Teppich der "Bambi"-Verleihung.Sie zeigt auch ihre ganz persönliche Seite, stellt ihre Mutter vor, präsentiert ihr ehemaliges Kinderzimmer und blickt auf ihre ersten politischen Schritte als Demonstrantin zurück. Aber Wiener spricht auch über die Insolvenzen ihrer Restaurants und ist schonungslos offen mit ihrem langjährigen Freund und Kollegen Tim Mälzer.Sarah Wiener über die Doku: "Ich freue mich, dass ich jetzt ein Zeitdokument über mich habe - ungeschönt und vielfältig. Aber ich bin auch neugierig auf die anderen Filme über die tollen Frauen, die ich zum Teil nur oberflächlich kenne. Wie schaut deren Leben aus? Was berührt sie? Womit beschäftigen sie sich. Das garantiert doch beste Unterhaltung. Und vielleicht lernt man sogar noch etwas dazu."Zu sehen ist die Episode "Her Story" mit der vielschichtigen Powerfrau Sarah Wiener am 8. Dezember um 21.50 Uhr exklusiv auf Sky One und auf Abruf via Sky Q.Die beiden bisher erschienenen Episoden mit Barbara Schöneberger sind ebenfalls auf Abruf via Sky Ticket und Sky Q verfügbar.Über Sarah Wiener:Mit der Köchin, Unternehmerin, Bio-Bäuerin, Stiftungsgründerin und Politikerin Sarah Wiener geht es nach Brüssel ins EU-Parlament. Neben ihrer politischen Arbeit kocht sie auch schon mal für andere Abgeordnete, um nachhaltige Landwirtschaft und gesunde Ernährung nicht nur theoretisch auf den Tisch zu bringen. In der Dokumentation thematisiert sie aber auch die Insolvenz ihrer Restaurants, kocht für Freunde auf dem benachbarten Gut Mürow in der Uckermark und führt sehr offene Gespräche mit ihrer Mutter und ihrem langjährigen Freund und Kollegen Tim Mälzer.Ausstrahlungstermine "Her Story":- 8. Dezember - Sarah Wiener- 15. Dezember - Stefanie Giesinger- 22. Dezember - Anna Loos- 29. Dezember - Best-Of Weitere Episoden sind für 2021 geplant.Über "Her Story":In dem aufwändigen Doku-Format gewähren die hochkarätigen Protagonistinnen nicht nur spannende Einblicke in ihren abwechslungsreichen Berufsalltag mit Erfolgen und Rückschlägen, sondern zeigen auch, was sie bewegt, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen. Die Frauen nehmen uns mit in ihrem beruflichen und privaten Alltag mit lustigen, nachdenklichen, glamourösen aber auch mit sehr emotionalen, ehrlichen und authentischen Momenten - so nah wie noch nie!Über Sky One:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4779733