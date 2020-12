Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick die neuen Rekorde an der Wall Street, auf den Machtkampf bei VW und dessen Auswirkungen auf den Kurs, schauen auf die perfekte PR von TESLA Chef Elon Musk und auf die Kapitalerhöhungen bei NORDEX und XIAOMI.

NASDAQ100 und S&P500 erreichten gestern neue Rekorde. Mehr als ein Prozent Plus stand zum Handelsende auf der Anzeigetafel. Technisch gesehen ist die Konsolidierung mit den neuen Höchstkursen eigentlich beendet. Es bleibt aber spannend, denn die zuletzt starken Zykliker aus dem DOW JONES konnten dem nicht folgen. Nachdem die 30.000 Punkte Marke im ersten Anlauf nicht nachhaltig überwunden werden konnte, scheint sich jetzt etwas Respekt breit gemacht zu haben.

Der DAX hat die positiven Vorgaben von der Wall Street schon gestern nachvollzogen und ging mit einem Plus von fast 100 Punkten aus dem Handel. Heute früh gibt das deutsche Börsenbarometer etwas nach. Auffallende Schwäche zeigt in den letzten Tagen die Aktie von Volkswagen. Sie führt auch heute früh die Liste der Verlierer an. Das hat Gründe:

