Köln (ots) - Seit dem 9. November 2020 laufen in Köln die Dreharbeiten zu einem neuen Fall von Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). In "Die Frau des Mörders" rollen die Kommissare den längst abgeschlossenen Mordfall an einem Schauspieler nochmal neu auf. Sitzt sein vermeintlicher Mörder bereits seit Jahren unschuldig in Haft? In den Gasthauptrollen sind Nina Kronjäger, Thomas Heinze und Martin Feifel zu sehen.Zum Inhalt:Carolin und Moritz Seitz waren einmal bekannt als erfolgreiches Schauspieler-Ehepaar. Doch heute gilt sie als die Frau eines Mörders: Vor vier Jahren wurde Moritz Seitz verurteilt, den einstigen Theaterstar Thore Bärwald nach einer ausschweifenden Silvesterparty umgebracht zu haben. Jetzt stellt sich Ole Stark der Polizei. Er ist ebenfalls Schauspieler und behauptet, der wahre Mörder zu sein. Neue Ermittlungen kann die Staatsanwaltschaft nicht veranlassen, aber sie gibt Ballauf und Schenk eine Woche Zeit, um herauszufinden, was dran ist an der Geschichte, die ihnen da aufgetischt wird ...Wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Nobert Jütte und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In weiteren Rollen zu sehen sind: Florian Anderer, Sarah Buchholzer, Franziska Arndt, Manfred Böll, David Vormweg, Julia Goldberg u.v.a.Das Drehbuch von Wolfgang Stauch setzt Regisseur Torsten C. Fischer in Szene. Produzent ist Jan Kruse (Bavaria Fiction, Niederlassung Köln) und die Redaktion liegt bei Götz Bolten (WDR). Alle vier arbeiteten bereits für den "Tatort - Der Tod der Anderen" zusammen, der am 10.1.2021 im Ersten zu sehen sein wird.Ein Sendetermin für den "Tatort - Die Frau des Mörders" steht noch nicht fest.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de