Es ist mal wieder die Zeit des Jahres, in der man sein Haus nur mit Mühe verlässt. Wenn der Blick aus dem Fenster schweift, findet er sich in einem Meer von Grautönen wieder. Die Dämmerung beginnt bereits um 16 Uhr und nimmt den Charakter eines ständigen Begleiters ein. Vorfreude auf gebrannte Mandeln oder eine heiße Tasse Glühwein mag in diesem Jahr, aufgrund der aktuellen Pandemie, auch nicht wirklich aufkommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...