NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Quartalszahlen und der angekündigten Übernahme von Slack auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein gutes und gesundes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kauf von Slack und der angekündigte Rückzug von Vorstandschef Mark Hawkins könnten kurzfristig aber die fundamentale Stärke überschatten. Murphy machte gleichwohl darauf aufmerksam, dass Salesforce bisher mit Übernahmen und Fusionen stets sehr erfolgreich gewesen sei./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 23:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2020 / 23:19 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

